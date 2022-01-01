Рыбкин дом это небольшой загородный комплекс для спокойного восстанавливающего отдыха, где можно провести время одному, парой или компанией. Чтобы гости чувствовали себя комфортно, мы создали условия, которые помогают восстановить силы, перезарядиться и ощутить жизненную энергию.
В этом помогут: стильный, но дизайнерский интерьер, рыбалка с пирса, банный комплекс, экскурсии и персональное меню для каждого гостя.
Мы рады предложить Вам премиальный отдых с рыбалкой на базе отдыха Рыбкин дом в окружении живописной природы.Забронировать
Наш комплекс рассчитан на отдых с размещением до 12 человек, поэтому вы можете провести время с большой компанией ваших друзей.
Для комфортного отдыха в нашем комплексе мы предлагаем питание по индивидуальному меню, согласованному с вами. Все блюда для вас мастерски исполнит наш шеф-повар
Рыбалка - это ключевая особенность отдыха в нашем комплексе. У нас вы можете ловить прямо с пирса. В водоеме обитает множество рыб: щука, окунь, судак, лещ и др.
Для ценителей контраста и полезного отдыха мы предлагаем посетить в нашем комплексе настоящую русскую баню. А для любителей наслаждаться процедурами с видами природы есть возможность расслабиться в бочке Фурако.
По вашему желанию мы с удовольствием организуем вам выезд с экскурсией в ближайшие достопримечательные города: древний остров-град Свияжск и современный центр IT-индустрии Иннополис.
В нашем комплексе предусмотрена стоянка судов, где вы сможете оставить на хранение свой борт.
Для рыбаков, любящих динамическую ловлю, с большим количеством перемещений, провоцированием хищника на поклевку искусственными приманками. Стоимость 15000 руб./2 человека.
Рыбалка может быть организованна в любое время суток (в том числе ночная рыбалка). Продолжительность до 9 часов.
В стоимость входят:
- Аренда катера
- Егерское сопровождение
- 2 комплекта оснащенных спиннингов
Дополнительно оплачивается:
- Топливо по факту расхода, исходя из стоимости 55 руб./литр
- Приманки по факту их расходования по прейскуранту
Наши егеря сами фанаты такой охоты, знают, где она может быть наиболее результативной, и с удовольствием помогут вам в этом увлекательном занятии!
Стоимость для опытных охотников со своим снаряжением 15000 руб./2 человека. Для начинающих с предоставлением снаряжения - 15000 руб./1 человек. Продолжительность охоты до 9 часов.
В стоимость входят:
- Аренда катера
- Сопровождение егеря - специалиста по подводной охоте
- Снаряжение для начинающих
Дополнительно оплачивается:
- Топливо по факту расхода, исходя из стоимости 55 руб./литр
Входной билет - 1000 руб./чел. Рыболов может пользоваться двумя снастями.
Егерское сопровождение с предоставлением снастей ,прикорма, наживок - 5000 руб./чел
Для любителей спокойно провести время на воде. Здесь не предполагается активных перемещений. Рыба сама подойдет к вашим кормушкам и будет ловиться на донную снасть.
Стоимость 15000 руб./2 чел.
В стоимость входит:
- Егерское сопровождение
- Снасти, прикорм, наживка
- Топливо
Активная рыбалка для тех, кто не боится передвижений по льду и бурения большого количества лунок в поисках заветного судачьего удара “в руку”!
Выезд осуществляется на снегоходе в санях. Количество рыбаков до 4 человек. Стоимость выезда 15000 руб. за сани, вне зависимости от количества рыбаков в санях. Продолжительность в течение светового дня.
В стоимость входит:
- Егерское сопровождение
- Снасти с приманками и наживками (обрыв приманки оплачивается по прейскуранту)
- Ледобуры, рыболовные ящики
Азартная рыбалка в комфортном домике на льду. Ловиться может самая разная рыба: от ерша до леща. На местах установки домиков рыба постоянно прикармливается, поэтому шансы на успех особенно велики. В течение рыбалки вам приготовят вкуснейшую уху из местной рыбы.
Продолжительность до 9 часов.
Аренда домика на льду - 5000 руб./сутки
Рыбалка с егерским сопровождением в домике на льду - 5000 руб./чел., орагнизовывается минимум для 2 рыбаков.
В стоимость входит:
- Услуги егеря
- Все необходимые снасти, прикорм и наживки
- Приготовление ухи на льду